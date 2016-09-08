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ضبط عاملين ببازار سياحى بالغردقة بحوزتهم ربع كيلو حشيش و600 قرص تامول

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ضبط عاملين ببازار سياحى بالغردقة بحوزتهم ربع كيلو حشيش و600 قرص تامول ضبط عاملين ببازار سياحى بالغردقة بحوزتهم ربع كيلو حشيش و600 قرص تامول

تمكن ضباط مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط عاملين ببازار سياحى بمدينة الغردقة وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر واقراص التامول تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرا النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من المقدم عبد المنعم الزهيرى رئيس مكتب مكافحة المخدرات يفيد تمكن الرائد حازم الشيخ وكيل مكتب مكافحة المخدرات والمقيب أحمد الصاوى معاون مباحث مكافحة المخدرات بالقاء القبض على كل من "جلال. ا" 30 سنة، عامل ببازار، و"إسلام . م"، 25 سنة مقيمين محافظة الأقصر، تم إلقاء القبض عليهم بعد إصدار إذن النيابة العامة وبحوزتهم ربع كيلو حشيش و600 قرص مخدر، ومبلغ مالى وهاتفين محمولين.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم تحرير محضر  بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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مصر 365