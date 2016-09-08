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اليوم..بحث تبادل المعلومات بين مصر وإيطاليا حول مقتل ريجينى للتوصل للجناة

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اليوم..بحث تبادل المعلومات بين مصر وإيطاليا حول مقتل ريجينى للتوصل للجناة اليوم..بحث تبادل المعلومات بين مصر وإيطاليا حول مقتل ريجينى للتوصل للجناة

>كتب محمود عبد الراضى

يلتقى اليوم الخميس، عدداً من المحققين المصريين بفريق التحقيق الإيطالى، فى واقعة مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى بالقاهرة، لبحث تبادل المعلومات حول آخر التطورات فى القضية.

 

وتشمل الملفات التى أعدتها الأجهزة الأمنية المصرية لعرضها على روما، عدداً من التسجيلات الهاتفية التى تم تفريغها مؤخراً، وتقارير أمنية حول تحركات جوليو ريجينى فى القاهرة، وعدداً من المناطق قبل اختفائه بأيام قليلة.

 

 وتحتوى الملفات أيضاً على تقارير حول استجواب عدد من الأشخاص الذين كانوا بالقرب من "ريجينى" قبل اختفائه، ومن بينهم "محمد عبد الله" الذى كان يلتقى جوليو فى اجتماعات الباعة الجائلين، والذى طلب من ريجينى شراء هاتف محمول وتذكرة للسفر للخارج، حيث رفض ريجينى ذلك.

 

وأكد "عبد الله"، أن "ريجينى" طلب منه إقامة ورشة لرابطة الباعة الجائلين، إلا أن الأول رفض تخوفاً أن تكون هذه الورشة بتمويل أجنبى، وأنه التقى "ريجينى" 6 مرات قبل اختفائه.

 

وتؤكد المعلومات، أن "ريجينى" كان يزور الباعة الجائلين ويجرى مقابلات، معهم، وحاول توصيلهم بالمنظمات التى يمكن أن تدعمهم.


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