نجاة عتابو الأعلى أجراً في حفلات الصيف المغربي

ما تزال المطربة الشعبية المعروفة نجاة عتابو تتربع على عرش قائمة أجور الفنانين المغاربة الذين يشاركون في إحياء حفل الشواطئ الصيفية التي تنظمها إحدى شركات الاتصال التي دأبت على تنشيط شواطئ المغرب ليلاً، ويبدو أن الأجور متفاوتة جداً بين الفنانين المشاركين والتي تتراوح بين (3) و (10) ملايين للفنان، ويبدو أن المطربة نجاة عتابو والتي ما فتئت تؤكد كلما أتيحت لها فرصة إعلامية بأنها المطربة الشعبية الأولى فإن الأجر الذي تتقاضاه (10 ملايين) مقابل حفل واحد يؤكد مكانها في الوسط الفني والمكانة التي تحظى بها لدى متعهدي الحفلات والجهات المنظمة، تليها الفنانة الأنيقة لطيفة رأفت ب (8) ملايين وهو نفس المبلغ الذي تتقاضاه مجموعة (الفناير)، متبوعة بمجموعة (آش كاين) ب (7) ملايين والفنانة سعيدة شرف ب (6,5) ملايين، والفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي ب (6) ملايين، فيما يتقاضى كل من الفنان عبد الرحيم الصويري وطهور (3,5) ملايين، والتوأم الفني هناء وصفاء (4.5) ملايين ورشيدة طلال (3) ملايين.

وعموماً، فإن إحياء حفل فني يبقى منحصراً في المغرب بين (3) ملايين كحد أدنى و (10) ملايين كأقصى أجر يمكن أن يتقاضاه الفنان.