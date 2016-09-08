في اللحظات الأخيرة: أحمد حلمي يختار "لف ودوران" بدلاً من "ألماظ حر" لفيلمه الجديد

كعادته مع أغلب أفلامه الأخيرة، قام الفنان أحمد حلمي بتغيير اسم فيلمه الجديد في اللحظات الأخيرة ليصبح "لف ودوران" رغم أنه تم تصويره وعرضه على الرقابة باسم مبدئي هو "الماظ حر"، وحافظ حلمي على التقليد المميز له بوضع صورة بطلة العمل على البوستر الرسمي بجواره، بعكس بقية النجوم الذين يطلبون الإنفراد بصورة الأفيش.

حلمي أفرج أخيراً عن البوستر الرسمي للفيلم المنتظر بعد غياب عن الشاشة الكبيرة دام عامين كاملين، وفوجىء جمهوره بأنه قام بتغير اسمه إلى "لف ودوران"، بدلاً من "ألماظ حر"، كما انفرد هو وبطلة الفيلم دنيا سمير غانم بالبوستر الرسمي وغاب تماماً بقية النجوم صابرين، بيومي فؤاد، جميلة عوض.

يذكر أن فيلم "لف ودوران" تم تصوير 90% من أحداثه في شرم الشيخ وتم الانتهاء من تصويره السبت الماضي، ومازال يعمل المخرج خالد مرعى على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج للعمل حتى يكون جاهزاً للعرض خلال أيام العيد، وهو من تأليف منة فوزي إخراج خالد مرعى، وإنتاج وليد صبري