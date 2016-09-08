الفنانة المغربية إيمان بنيحيى : فيروز مثلي الأعلى ولست متلهفة لتحقيق الشهرة

الفنانة المغربية ايمان بنيحيى صوت دافئ من طنجة (شمال المغرب) ، أسست في 2013 بمدينتها رفقة شقيقيها جمعية "رسالة الفنان " التي تعنى بالطرب الأصيل، ومن خلالها فرقة "مشاعل" ، هي أستاذة موسيقى تعلم الأجيال الصاعدة وتربيهم على تعلم الموسيقى نظرياً وعلمياً ، إيمان زارت مكتب "سيدتي" بالمغرب وقالت : "أحب الطرب الأصيل وعشت في كنفه مع أسرتي بالمدينة العتيقة بطنجة ، حيث كانت عائلتي مولعة بالإنشاد والسماع الصوفي" ، تعتبر إيمان نموذجها في الغناء العربي الأصيل هي السيدة فيروز التي كانت تعشقها منذ مراهقتها الأولى وتحفظ أغانيها عن ظهر قلب بل تردد بسلاسة حتى مسرحياتها الشهيرة . رسالتها في الفن هي الحب والرقي، لا تريد أن تنصهر في موجة الغناء السريع وتفضل أن تبدع ألحاناً من توقيعها وتغني للرواد في الطرب العربي الأصيل وتعلم أصول الفن للجيل الصاعد. أما ما يجري حالياً في عالم الفن ، فتعتبره موجة عابرة تجاري الموضة وتبحث عن الربح .

الموسيقى بالنسبة لها يجب أن تكون خالدة ولتحقق الخلود عليها أن تنبع من الروح ومن وجدان المبدع ، والدليل على ذلك أن الناس مازالت تسمع للقديم وللطرب الأصيل رغم مرور مئات السنين عليها .

وعن علاقتها بالشهرة تقول لـ"سيدتي نت": " أحب أن يسمع صوتي وأمرر رسالة راقية إلى الآخرين، دون أن أتلهف عليها فأنا سعيدة وسط عالمي الخاص بين أطفال وشباب الجمعية ، حيث نتقاسم لحظات سعادة ونعانق جميعاً الفن الخالد الذي يغذي الروح . وتضيف قائلة:" اختيارنا في الفرقة هو دعم الأنشطة الثقافية والغناء وسط جمهور يتذوق ويستمع جيداً لما نقدمه".