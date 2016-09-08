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مي كساب تكشف جنس جنينها .. واختارت هذا الاسم

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الأربعاء 07-09-2016 22:47

شاركت الفنانة الشابة مي كساب جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، نتائج فحص جنس جنينها الأول من المطرب الشعبي أوكا، وأكدت أنها تنتظر بنتاً، وكانت حائرة بتسميتها بـ"كارما" أو "فريدة"، ولكنها تميل للاسم الأخير.

مي طلبت من جمهورها عبر حسابها الوحيد الموثق بموقع تويتر المشاركة في التفضيل بين الاسمين "كارما" و"فريدة" كما استبقت التغريدات المسيئة المعتادة حول زوجها، وقالت أنها تتمنى أن تكون طفلتها الأولى "كوكتيل" يجمع بينهما في الشكل والطباع.
برأيك ايهما الأكثر عصرية كارما أم فريدة؟

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سيدتي