هيفاء وهبي تعلن انسحابها...!!!

بعد أن إشتهرت بشخصية "النحلة" عبر تطبيق "سناب شات"، والتي قلدها الكثيرون بهذه الشخصية، أعلنت هيفاء وهبي عن إنسحابها من هذا التطبيق، معيدة السبب إلى قرار الشركة بإلغاء الفيلتر الخاص بالنحلة.

هيفاء نشرت رسالة صوتية عبر تطبيق "سناب شاب" قبيل إنسحابها وقالت " السناب شات لا يعنيني بدون الفيلتر".

ويبدو أن قرار الشركة لم يعجب معجبي هيفاء وهبي أيضاً، فقاموا بنشر صورة لها وهي على شكل نحلة، مع هاشتاغ" أعيدوا فيلتر النحلة"، وعلق أحد المعجبين على الصورة قائلاً" هي سبب وجيه لرسم الإبتسامة على قلوبنا كل يوم، تعودنا عليها وعلى هضامتها.. بدنا نتجمع على تويتر بالسعودية ولبنان لنستخدم هاشتاغ "BringTheBeeFilterBack"، بدنا نرجع Bee Haifa.