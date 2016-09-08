بيونسيه ممنوعة من الغناء

منع طبيب النجمة العالمية بيونسيه Beyoncé الغناء عنها في الوقت الحالي، نظراً إلى الحاجة الملحّة لأن تريح صوتها.

وعلى ذلك، ألغت النجمة البالغة من العمر 35 عاماً حفلها الذي كان مقرراً اليوم في نيوجيرسي ضمن جولتها Formation .

وقد تمّ تأجيل الحفل إلى 7 تشرين الأول/اكتوبر، على أن تؤجّل حفلها الثاني أيضاً.

وكانت بيونسيه قد انطلقت بجولتها في 27 نيسان/أبريل حين سوّقت بها لألبومها Lemonade، وغنت في كلّ حفل 35 أغنية .

وفي سياق منفصل، احتفلت النجمة بيونسيه بعيد ميلادها الـ35 برفقة زوجها وأصدقائها في نيويورك، حيث تميّز الحفل بارتداء الجميع ملابس من وحي مسلسل السبعينيات الشهير Soul Train.