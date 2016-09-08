بعد إعتدائه على عشرات النساء.. بيل كوسبي يواجه ضحاياه

بعدما إنهالت دعاوى التحرش والإغتصاب على الممثل العالمي بيل كوسبي Bill Cosby، وبعد سلسلة إتهامات من العيار الثقيل، إتخذ مدّعون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية يوم الثلاثاء قرار إستدعاء أكثر من 10 سيدات وجهن إتهامات للممثل الكوميدي كوسبي ليشهدن ضده في المحكمة.

وحدد القاضي ستيفن أونيل خلال الجلسة الإجرائية في المحكمة الإبتدائية العامة التي عقدت يوم الثلاثاء في نوريستاون، بداية محاكمة كوسبي في الخامس من يونيو حزيران 2017 ليمنح الجانبين أشهراً من التحضير للمعارك القانونية المحتدمة بشأن نطاق الأدلة التي سيسمح بها خلال المحاكمة.

وفي هذا السياق، طلب مكتب الإدعاء في مقاطعة مونتجومري إذن أونيل لإستدعاء 13 إمرأة إدعين أن الممثل البالغ من العمر 78 عاماً إعتدى عليهن، للإدلاء بإفاداتهن. ولم تُكشف أسماء النساء في وثائق المحكمة يوم الثلاثاء.

وكانت أندريا كونستاند، إحدى العاملين في فريق كرة السلة في جامعة Temple حيث كان كوسبي عضواً في مجلسها، المرأة الأولى التي ترفع دعوى قضائية ضده بعدما إعتدى عليها عام 2004، ولكنها لم تكسب الدعوى آنذاك لأن كوسبي قدم استقالته.

وبالرغم من إتهام قرابة 60 امرأة كوسبي بمهاجمتهن على مدى عدة عقود، الا أن قضية كونتساند هي القضية الوحيدة التي أفضت إلى محاكمة جنائية حتى الآن.