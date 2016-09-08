«أمانة الرياض» تلزم المطابخ بتثبيت أسعار خدمة ذبح «الأضاحي»

نموذج تصريح الذبح للمطابخ

ألزمت أمانة الرياض المطابخ المرخص لها بممارسة الذبح والسلخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك بالالتزام بالتسعيرة الرسمية لهذه الخدمة، والمحددة مسبقاً من وزارة التجارة والاستثمار، مع الالتزام بمنح الزبون فاتورة توضح نوعية الخدمة، وسعرها.

وقال د. فلاح بن عبدالله الدوسري مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، إنه تم اتخاذ إجراءات صارمة بهذا الصدد، وتم إبلاغ المطاعم التي يتجاوز عددها 250 مطبخاً بذلك.

وبين د. الدوسري أنه تم إلزام المطابخ بوضع التسعيرة الرسمية في مكان بارز في المطبخ، والإعلان عنها، والتعهد بعدم رفع الأسعار خلال الموسم، والتأكيد على استخدام الفواتير لضمان حقوق الطرفين.

وشدد مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض على أهمية حرص الزبون على معرفة الأسعار، والتأكد من عدم استغلال المطابخ لذلك، وإبلاغ الأمانة فوراً وذلك عبر الرقم 940 بحيث يتم تسجيل بلاغ رسمي من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، أو عن طريق تطبيقات وحسابات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطرق د. الدوسري إلى الاشتراطات الصحية التي تطبيق على المطابخ، مشيراً إلى أن من أهم الاشتراطات إلزام ها بتوفير حاوية نفايات (تتناسب مع حجم العمل) لرفع مخلفات الذبح بشكل آمن وصحي.

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