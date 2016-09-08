توجه سعودي - ألباني لعقد شراكة في المجال السياحي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ‏الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، خلال زيارته الرسمية التي يقوم بها حالياً إلى جمهورية ألبانيا، أمس الاربعاء، دولة رئيس مجلس الوزراء السيد ايدي راما، حيث ركز اللقاء على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني. وقد أعرب دولته عن تطلعه إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة بين البلدين في هذه المجالات، وتوسيع اوجه التعاون بين المستثمرين في البلدين بتلك المجالات، مبدياً رغبته في زيارة المملكة في أقرب فرصة ممكنة لتعزيز التعاون مع المملكة، ومشيدا دولته بالنهضة الكبيرة والدور المهم للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

من جانبه أكد سمو رئيس الهيئة كذلك أهمية تعزيز التعاون مع ألبانيا في هذه المجالات، والترحيب بعرض تجارب وخبرات المملكة على الجانب الالباني للاستفادة منها في تطوير القطاع السياحي في ألبانيا.

والتقى سموه وزيرة الاقتصاد والسياحة والتجارة السيدة ميلفا اكونومي، والتي قدمت عرضاً يتضمن تعريفاً بالدور التي تقوم به الوزارة للارتقاء بقطاع السياحة وجعله محركاً رئيساً لاقتصاد البلاد من خلال تسويق ألبانيا في الخريطة السياحية العالمية. كما أكدت تطلعها إلى توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين في مجال السياحة. فيما رحب سمو رئيس الهيئة بدراسة المقترح. كما تضمن اللقاء العديد من الجوانب الأخرى المتعلقة بتحفيز الاستثمار السياحي في البلدين.

كما التقى سمو رئيس الهيئة وزيرة الثقافة السيدة ميريلا كومبارو، والتي أبدت إعجابها بالمواقع التراثية في المملكة المسجلة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وعرضت مجموعة المشروعات التي تقوم بها الوزارة لإنشاء متاحف ومراكز ثقافية جديدة من شأنها التعريف بما تزخر به ألبانيا من مقومات تاريخية وإرث حضاري أصيل. فيما تطرق سموه للعديد من البرامج والمشاريع التي قامت بها الهيئة للتعريف بالبعد الحضاري للمملكة، وتعريف المواطن السعودي بتاريخ بلده، وعمقها الحضاري، ومن ذلك مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، وبرنامج عيش السعودية.

كما التقى الأمير سلطان بن سلمان، محافظ تيرانا السيد ايروين فيلياج، والذي أوضح الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الالبانية لإعادة بناء وتطوير عدد من المباني والمواقع التراثية التي تعكس التاريخ العريق لمدينة تيرانا.

الأمير سلطان بن سلمان مع وزيرة السياحة والتجارة الألبانية