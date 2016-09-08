مدير الأمن العام يدشن النظام الإلكتروني الموحد لشؤون الإمداد والتموين

وقف معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج رئيس اللجنة الأمنية بالحج يرافقه قائد قوات أمن الحج الفريق خالد بن قرار الحربي على جودة ما يتم تقديمه من وجبات للقوات المشاركة في مهمة أمن الحج وتفقد مطابخ ومواقع اعداد وتخزين الوجبات والأغذية وطرق وأساليب التخزين وصرف الإعاشة.

وشدد معالية أثناء اللقاء الذي عقد في شؤون الامداد والتموين على اهمية تقديم الأفضل لكافة المشاركين في هذه المهمة بما يتوائم مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي جعلت من خدمة الحجيج أولوية لينعموا بالراحة والسكينة.

ودشن المحرج اثناء زيارته لمقار الامداد والتموين، النظم الالكتروني الموحد لشؤون الامداد والتموين في مرحلته الاولى واستمع الى شرح عن النظام وأهميته في توجيه كميات الإعاشة المخصصة لكل قوة وادارة مشاركة والتعرف على احتياج كل قيادة بعيداً عن المكاتبات التي تستهلك الوقت والجهد.

عقب ذلك تفقد مدير الأمن العام، ومرافقوه مستودع الإعاشة، واطلع على كميات المواد الغذائية التي تم توفيرها لرجال الأمن بقوات أمن الحج وعلى ورش الصيانة ومراحل صيانة المركبات الأمنية والانظمة المعمول بها والتي تكفل إصلاح أعطال المركبات واعادتها للخدمه بأسرع وقت ممكن.

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ويتفقد مطابخ ومواقع إعداد وتخزين الوجبات والأغذية