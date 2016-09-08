التنظيم والإدراة بسوهاج توصى بالاهتمام بصناعة النسيج اليدوى بأخميم

قال فتحى على، مدير مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج ، أن إدارة الدراسات والبحوث بالمديرية قامت بعمل دراسة حول التنمية الشاملة فى مصر بالتركيز على محافظة سوهاج أسفرت عن عدة توصيات أهمها ضرورة اهتمام الدولة بقطاع الزراعة بالمحافظة عن طريق تطبيق عودة الدورة الزراعية والتوسع الافقى لاستصلاح العديد من الاراضى .

وأضاف مدير مديرية التنظيم والإدارة فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أن الدراسة أوصت أيضا بضرورة الاهتمام بصناعة النسيج اليدوى بمركز ومدينة أخميم وتشجيع الصناع على العودة مرة أخرى الى هذه الصناعة مع ضرورة اهتمام الدولة بتشجيعها حتى تعود مدينة أخميم لسالف عهدها من الشهرة العالمية، وكذلك العمل على وصول الدعم الفنى والمالى المقدم من الجهات المانحة الى الحرفيين بقرية النساجين بحى الكوثر بطريقة مباشرة تحت اشراف الجهات الرقابية الحكومية لمنع التلاعب فى وصول هذا الدعم لأصحابه، وضرورة اهتمام الدولة بالمحافظة صناعيا والقيام بتجديد مصنع الغزل وإقامته فى مكان آخر وبالمثل مصنع البصل وتشجيع المزارعين على الزراعة واستنباط سلالات عالية الانتاج.