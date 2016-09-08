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تعديل محور مروري رئيسي بميدان سرور بدمياط

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تعديل محور مروري رئيسي بميدان سرور بدمياط تعديل محور مروري رئيسي بميدان سرور بدمياط

>دمياط-معتز الشربينى

عدلت لجنة تنظيم المحاور المرورية، التى شكلها الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، برئاسة اللواء ممدوح طه محمود السيد رئيس مركز ومدينة دمياط، ومعاونة إدارة مرور دمياط، ومديرية الطرق، أحد المحاور المرورية الهامة بشارع التحرير، الذى كان يعد أحد المطالب الشعبية لرواد وأهالى شارع التحرير وميدان سرور .

 

 تم توسيع مخرج شارع حضانة ناصر وعمل دخول وخروج للشارع المقابل لتيسير الحركة المرورية خاصة قبل بدء السنة الدراسية الجديدة، يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير عدد من المحاور المرورية.

 

 

 
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