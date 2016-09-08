إعلان الطوارئ بجميع الإدارات الخدمية بالسنطه استعدادا لعيد الأضحى

أعلن اللواء ممدوح هجرس، رئيس مركز ومدينه السنطه، بالغربية، حالة الطوارئ بجميع الإدارات الخدمية بالمركز والمدينة، استعداداً لعيد الأضحى المبارك، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع مديرى الإدارات ورؤساء الوحدات المحلية وجهاز المتابعة.

وأكد هجرس، على إنشاء غرفة عمليات بمجلس المدينة، وتشكيل لجان لمراقبه اللحوم المعروضة بالأسواق، بالتنسيق مع الطب البيطرى ومباحث التموين والرقابة التموينية، وضبط أى مخالفة وإحالتها للنيابة فورا.

وشدد رئيس مركز ومدينه السنطه، على المستشفي العام والوحدات الصحية بتوفير الأدوية والأمصال اللازمة، ومراكز الإسعاف، وتواجد الأطباء بالمستشفيات، وعدم ترك العمل، مطالبا بمتابعة جميع المستشفيات ومراكز الإسعاف والوحدات الصحية.

وطالب هجرس، بتواجد رجال المرور علي الطرق والميادين العامة والمفارق ومزلقانات السكة الحديد، لتيسير الحركة المرورية علي الطرق، ومتابعة التفتيش الدورى علي السيارات، وتشديد الرقابة علي التوك توك، مطالبا لجان حمليه الأراضي الزراعية بمتابعة التعديات خلال فترة إجازة عيد الأضحى.