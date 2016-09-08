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البدري يجيب - هل وجد في الأهلي الجديد كل ما تمناه؟

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البدري يجيب - هل وجد في الأهلي الجديد كل ما تمناه؟ البدري يجيب - هل وجد في الأهلي الجديد كل ما تمناه؟

اعترف حسام البدري المدير الفني للأهلي بأن الخيارات المتاحة في قائمة الفريق ليست كما يريد وذلك مع بداية ولايته الثالثة للشياطين الحمر.

وتولى البدري قيادة الأهلي الفنية خلفا لمارتن يول الذي قدم استقالته الشهر الماضي بعد تراجع نتائج الأهلي.

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وقال البدري في تصريحات لقناة النهار يوم الأربعاء: "الفريق به العديد من العناصر الجيدة، ولكنني حضرت لأجد هؤلاء اللاعبين بعد أن اختارهم الجهاز الفني السابق".

وأضاف "كنت أتمنى أن اختار اللاعبين وأن أجد القائمة بها العديد من الأماكن الخالية لأضع فيها لاعبين من اختياري".

ويبدأ الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري بمواجهة الإسماعيلي يوم 17 سبتمبر الجاري.

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