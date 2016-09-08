أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مجدي عبد الغني: لن نحاسب كوبر بالقطعة.. ولن نتدخل في عمله

Google+ Print
مجدي عبد الغني: لن نحاسب كوبر بالقطعة.. ولن نتدخل في عمله مجدي عبد الغني: لن نحاسب كوبر بالقطعة.. ولن نتدخل في عمله

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن مجلس الجبلاية الجديد لن يحاسب هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بالقطعة.

وطالت الانتقادات كوبر بعد التعادل مع غينيا والخسارة من جنوب إفريقيا وديا قبل شهر من لقاء الكونجو في بداية تصفيات كأس العالم 2018 أكتوبر المقبل.

وقال عبد الغني في تصريحات لقناة النهار يوم الأربعاء: "مجلس إدارة اتحاد الكرة لن يحاسب كوبر بالقطعة، ومن غير المنطقي أن يتعامل مدربي المنتخبات بهذه الطريقة".

وأضاف "سندعم اللاعبين معنويا قبل المباريات المهمة ونخلق لهم الأجواء المناسبة، لكننا لن نتدخل في الأمور الفنية".

وأوضح عبد الغني أن منتخب مصر يحتاج للكثير من العمل لكي يتأهل إلى كأس العالم 2018 في ظل تلاحم المواسم الأخيرة وعدم انتظام المسابقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة