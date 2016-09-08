مجدي عبد الغني: لن نحاسب كوبر بالقطعة.. ولن نتدخل في عمله

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن مجلس الجبلاية الجديد لن يحاسب هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بالقطعة.

وطالت الانتقادات كوبر بعد التعادل مع غينيا والخسارة من جنوب إفريقيا وديا قبل شهر من لقاء الكونجو في بداية تصفيات كأس العالم 2018 أكتوبر المقبل.

وقال عبد الغني في تصريحات لقناة النهار يوم الأربعاء: "مجلس إدارة اتحاد الكرة لن يحاسب كوبر بالقطعة، ومن غير المنطقي أن يتعامل مدربي المنتخبات بهذه الطريقة".

وأضاف "سندعم اللاعبين معنويا قبل المباريات المهمة ونخلق لهم الأجواء المناسبة، لكننا لن نتدخل في الأمور الفنية".

وأوضح عبد الغني أن منتخب مصر يحتاج للكثير من العمل لكي يتأهل إلى كأس العالم 2018 في ظل تلاحم المواسم الأخيرة وعدم انتظام المسابقات.