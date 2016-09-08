حوار في الجول – البدري يتحدث عن ' مركز غالي الجديد ' .. ومستوى صالح جمعة وأنطوي

إشراك حسام غالي في مركز قلب الدفاع أمام الشمس في ودية الأهلي الأولى في معسكره كانت أولى لمحات فترة حسام البدري الثالثة كمدرب في القلعة الحمراء، هل كان ذلك لظرف طارئ أم لرؤية فنية، وهل يتغير مركزه في الموسم المقبل؟

من أفضل من صاحب القرار نفسه لشرحه؟ حسام البدري يجيب لـFilGoal.com .

"أولا أحب أن أؤكد أن غالي لعب كمدافع مساك وفق رؤية فنية وليس لظرف طارئ أو لتعدد حالات الإصابات بين المدافعين ولكنه شارك لاني أرى فيه مدافعا صلدا وقويا للغاية ".

وأضاف البدري لـFilGoal.com " غالي لاعب متكامل ويمتلك قدرات تجعل أي مدرب تستطيع توظيفه والإعتماد عليه في أي مركز، كما أنه سبق وأن لعب بهذا المركز وأجاد به مثلما هو مميز في خط الوسط".

واستطرد البدري "وما يؤكد أن وجهة نظرنا كانت موفقة هو نجاح غالي في تنفيذ مهامه ودور مركزه ونيله إشادة وإعجاب كل من شاهد مباراة الأهلي والشمس الودية ".

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هل سيكون ذلك بداية الاعتماد عليه كمدافع مساك؟

"لن أفصح عن هذا الأمر الآن، أدرس كل شيء وفي الوقت المناسب سيظهر دور كل لاعب ".

وأوضح البدري أن الهدف الفني الأساسي من مباراة الشمس كان تجهيز اللاعبين البعيدين عن المباريات بالإضافة إلى الإطمئنان على ثبات مستوى اللاعبين الأساسيين وهو ما تحقق بالفعل بعد أن تم دفع بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا منذ فترة.

وأشاد البدري بالمستوى الذي قدمه جون أنطوي وصالح جمعة، "مستواهما كان مبشرا، وكلاهما يستحق الفرصة مع الفريق".

أما بالنسبة للأداء بشكل عام، أكد "من الصعب الحكم على المجموعة كلها من أول مباراة، كما أن الفريق ما زال في مرحلة الإعداد وبالتالي يحتاج مزيدا من الوقت والمباريات لبناء عقيدة وقناعة عن كل لاعب".

لماذا تأخر الفوز أمام الشمس

وحول تأخر الفوز إلى الدقائق الاخيرة من المباراة أو أن الأهداف سجلها محمد نجيب المدافع أو صالح جمعة لاعب الوسط ومن ضربات رأسية، رد البدري "هذه الأمور عادية ومنطقية وقابلة للحدوث في كرة القدم، فقد يسجل مدافع أو لاعب بديل هدف الفوز لفريقه كما أن الهدف من المباريات الودية يكون أمور فنية وبدنية وذهنية ليست النتيجة فيها أولوية خاصة وأن الفريق فاز بفارق هدفين بالفعل".