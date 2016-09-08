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ياسر أيوب: البدري لم يهرب مثل الحضري.. الإدارة كانت تعلم كل شيء

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ياسر أيوب: البدري لم يهرب مثل الحضري.. الإدارة كانت تعلم كل شيء ياسر أيوب: البدري لم يهرب مثل الحضري.. الإدارة كانت تعلم كل شيء

أكد ياسر أيوب المستشار الإعلامي للأهلي أن حسام البدري المدير الفني الحالي للفريق الأحمر لم يهرب عنه حينما كان يتولى مسؤولية تدريبه في ولايته الثانية.

وكان البدري يتولى مسؤولية تدريب الأهلي في عام 2013 قبل أن يرحل عنه لتدريب أهلي طرابلس الليبي في ذلك الوقت ليأتي محمد يوسف بدلا منه.

وتحدث ياسر أيوب لبرنامج "مع شوبير" قائلا:"ليس صحيحا أن البدري هرب مثل عصام الحضري الذي ترك الأهلي وانضم لسيون السويسري".

وأردف"لم نستيقظ من النوم لنجد أن البدري هرب حسن حمدي رئيس مجلس الإدارة آنذاك كان يعلم كل شيء".

وأوضح أيوب"البدري طلب زيادة راتبه في ذلك الوقت لأنه كان ضعيفا للغاية، وحمدي كان يعلم بمفاوضات الجانب الليبي بعد اتصال رئيسه به".

وأكمل"البدري أبلغ هادي خشبة المشرف على قطاع الكرة بالأهلي آنذاك بقرار رحيله والأخير أبلغ حسم حمدي".

وأتم"إذن البدري لم يهرب من الأهلي في ولايته الثانية".

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