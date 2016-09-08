"الكسب" يخاطب البنك المركزى للاستعلام عن حسابات وزير التموين المستقيل

كشفت مصادر قضائية، أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، خاطب البنك المركزى للاستعلام ومراجعة الحسابات البنكية لوزير التموين المستقيل الدكتور خالد حنفى، وذلك فى ضوء البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والذى اتهمه فيه باستغلال النفوذ وتضخم الثروة.

وأوضحت المصادر، أن النائب مصطفى بكرى طلب فى التحقيقات التى أجريت معه بشأن بلاغه ضد وزير التموين، معرفة مصادر نفقات إقامة الوزير على مدار ثلاث سنوات بأحد الفنادق الشهيرة، وحجز جناح كامل باسمه رغم أن مصادر دخله لا تتجاوز الـ30 ألف جنيه، فضلاً عن معرفة الجهة التى كانت تغذى الفيزا كارت الخاصة بالوزير، والتى كان يستخدمها فى دفع فواتير الفندق الذى كان يقيم فيه.

وقالت المصادر، إن هيئة الفحص والتحقيق خاطبت البنك المركزى للكشف عن الحسابات البنكية لوزير التموين بالبنوك المصرية، لبيان عناصر ثروته وعما إذا كان استغل نفوذه فى تحقيق مكاسب غير مشروعة من عدمه، وذلك تمهيدًا لاستدعائه خلال أيام، ومواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات وتحريات الأجهزة الرقابية.

من ناحية أخرى، استعجلت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة حول ثروة وزير التموين وفحص عناصر ثروته، فضلاً عن الاستعلام من الفندق الشهير الذى كان يقيم فيه الوزير عن أسعار الفندق وطرق الدفع.