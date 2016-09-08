ضياء رشوان:السيسى على خطى محمد على وعليه تجاهل الإخوان والمغالين فى تأييده

قال الكاتب الصحفى، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يرى ويعتقد ويقوم بما كان يقوم به محمد على باشا فى القرن الـ 18، موضحاً:"مشروع محمد على يسيطر على فكر الرئيس، ومقومات هذا المشروع أن تلعب القوات المسلحة دوراً رئيسيا فى بناء البلاد وتغيير شكلها جغرافيا، والرئيس يقوم بهذا بدأب شديد ويخوض فى كل التفاصيل التى تتعلق بنظرية المشروعات الكبرى.. هذه النظرية تبنى الدول وتنمى الاقتصاد".

وطالب نقيب الصحفيين السابق، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامجه "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، الرئيس السيسى بعدم الاهتمام بدعوات شباب الإخوان أو الموالين والمؤيدين له بشدة، وأن يجعل اهتمامه بالمساحة الرمادية من الشباب لأنها الأولى برعايته، من خلال إجراءات كثيرة وقوية تتضمن الإفراج عن الشباب من السجون، بجانب مزيد من الزيارات والحوارات مع شباب الجامعات كى تتحول المساحة الرمادية لبيضاء.

وأوضح أن مصر لم تشهد منذ الملك مينا ثورتين أزاحتا فرعونين، إلا بالثورتين الأخيرتين، مضيفاً :"العيش والحرية شعارات صغيرة أمام إزاحة فرعونين ووضعهما بالسجن..الثورة المصرية نجحت إلى الأبد ولن تعود إلى الوراء، وتمثل خروجا للمصريين بعد 6 آلاف عام من العبودية"، على حد قوله.