تقرير إنجازات البرلمان يتجاهل عدم مناقشة 3 استجوابات ضد وزير التعليم

كشف تقرير إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى، عن تقدم أعضاء مجلس النواب خلال مدة الــ8 أشهر بـ11 استجواباً، سقطت منها (7) استجوابات قبل أن يحل موعد مناقشتها نظراً لكونها موجهة لوزير التموين المُستقيل د. خالد حنفى، وباستقالته زالت صفة من وجهت إليه طبقا لحكم المادة (225) من اللائحة الداخلية للمجلس، مشيراً إلى أنه تم سحب استجواب آخر بناء على طلب مقدمه.

اللافت للنظر، أن تقرير الإنجازات لم يوضح أسباب عدم مناقشة البرلمان للاستجوابات الـ(3) المتبقية المقدمة ضد وزير التعليم د. الهلالى الشربينى على خلفية تسريب امتحانات الثانوية العامة، والتى سقطت أيضًا لأسباب تتعلق بنهاية دور الانعقاد المقدمة فيه، حيث تنص اللائحة فى مادتها (225) على سقوط الاستجوابات فى 3 حالات، إما بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله.

وكانت الاستجوابات المقدمة ضد وزير التربية والتعليم؛ أولها من النائب محمد عبد الغنى، عن تسريب بعض امتحانات الثانوية العامة عبر الإنترنت، وعدم قدرة الوزارة على السيطرة عليها مما يهدد مستقبل الطلاب، والثانى من النائب محمد الحسينى، عن تسريب الثانوية العامة أيضا بصورة ممنهجة، بهدف إثارة الفتنة والفوضى والإحباط والتشكيك فى الدولة والنيل من الأمن القومى، والثالث من النائب محمد بداروى حول فشل الوزارة فى تامين امتحانات الثانوية العامة، مما أدى إلى تسريبها.

وحسب كشف الإنجازات، تقدم أعضاء مجلس النواب بـ472 سؤالاً أجيب شفاهه على 45 سؤالاً منها، والرد كتابياً من جانب الحكومة على باقى الاستجوابات، فيما بلغ عدد البيانات العاجلة، حسب التقرير، 265 بياناً عاجلاً خلال دور الانعقاد الأول، فيما وصل عدد طلبات الإحاطة إلى 324 طلب.

وبلغ عدد الاقتراحات برغبة التى ناقشها مجلس النواب وفقاً للتقرير 119 اقتراحاً، ووصل عدد طلبات المناقشة العامة 8 طلبات مناقشة عامة.