أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تقرير إنجازات البرلمان يتجاهل عدم مناقشة 3 استجوابات ضد وزير التعليم

Google+ Print
تقرير إنجازات البرلمان يتجاهل عدم مناقشة 3 استجوابات ضد وزير التعليم تقرير إنجازات البرلمان يتجاهل عدم مناقشة 3 استجوابات ضد وزير التعليم

>كتب: نورا فخرى

كشف تقرير إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى، عن تقدم أعضاء مجلس النواب خلال مدة الــ8 أشهر بـ11 استجواباً، سقطت منها (7) استجوابات قبل أن يحل موعد مناقشتها نظراً لكونها موجهة لوزير المُستقيل د. خالد حنفى، وباستقالته زالت صفة من وجهت إليه طبقا لحكم المادة (225) من اللائحة الداخلية للمجلس، مشيراً إلى أنه تم سحب استجواب آخر بناء على طلب مقدمه.

 

اللافت للنظر، أن تقرير الإنجازات لم يوضح أسباب عدم مناقشة البرلمان للاستجوابات الـ(3) المتبقية المقدمة ضد وزير التعليم د. الهلالى الشربينى على خلفية تسريب امتحانات الثانوية العامة، والتى سقطت أيضًا لأسباب تتعلق بنهاية دور الانعقاد المقدمة فيه، حيث تنص اللائحة فى مادتها (225) على سقوط الاستجوابات فى 3 حالات، إما بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله.

 

وكانت الاستجوابات المقدمة ضد وزير التربية والتعليم؛ أولها من النائب محمد عبد الغنى، عن تسريب بعض امتحانات الثانوية العامة عبر الإنترنت، وعدم قدرة الوزارة على السيطرة عليها مما يهدد مستقبل الطلاب، والثانى من النائب محمد الحسينى، عن تسريب الثانوية العامة أيضا بصورة ممنهجة، بهدف إثارة الفتنة والفوضى والإحباط والتشكيك فى الدولة والنيل من الأمن القومى، والثالث من النائب محمد بداروى حول فشل الوزارة فى تامين امتحانات الثانوية العامة، مما أدى إلى تسريبها.

 

وحسب كشف الإنجازات، تقدم أعضاء مجلس النواب بـ472 سؤالاً أجيب شفاهه على 45 سؤالاً منها، والرد كتابياً من جانب على باقى الاستجوابات، فيما بلغ عدد البيانات العاجلة، حسب التقرير، 265 بياناً عاجلاً خلال دور الانعقاد الأول، فيما وصل عدد طلبات الإحاطة إلى 324 طلب.

 

وبلغ عدد الاقتراحات برغبة التى ناقشها مجلس النواب وفقاً للتقرير 119 اقتراحاً، ووصل عدد طلبات المناقشة العامة 8 طلبات مناقشة عامة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام