ضياء رشوان يطالب الرئيس بمؤتمر اقتصادى مغلق مع متخصصين لحل الأزمة الاقتصادية

طالب الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر اقتصادى مغلق يشارك فيه كل الاقتصاديين المتخصصين الوطنيين لإيجاد حل حقيقى للأزمة الاقتصادية الحالية أو قبول الحل القائم (قرض صندوق النقد الدولى)، ويخرجوا ببيان للشعب يتضمن حلا للأزمة.

وقال نقيب الصحفيين السابق، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامجه "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، إن الفساد أمر واقع لا يمكن لأحد إنكاره، لكن هناك من يتحدث عن الفساد لغرض ما، أو بهدف إسقاط الرئيس، لافتا إلى أنه يوجد غلاء وارتفاع فى الأسعار، ودرجة من عدم القدرة على إدارة "دولاب" الحكومة بشكل جيد، مشددا على أن مواجهة الفساد ليست مجرد شعار، ومن يتصدى بقوة لمواجهة الفساد عليه أن يقدم الحل.

وأوضح رشوان، أن قرض صندوق النقد الدولى "وصفة" والمواطن هو من يحدد مرارتها، والمتخصصون يحددون صحة هذه الوصفة، لافتا إلى أن قرض الصندوق خضع لمزايدات سياسية، والمنوط بالتحدث عن الأمور الاقتصادية المتخصصون وليس أى شخص آخر، كما أن المواطن هو من يحدد نتائج قرض الصندوق.