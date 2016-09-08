أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضياء رشوان يطالب الرئيس بمؤتمر اقتصادى مغلق مع متخصصين لحل الأزمة الاقتصادية

Google+ Print
ضياء رشوان يطالب الرئيس بمؤتمر اقتصادى مغلق مع متخصصين لحل الأزمة الاقتصادية ضياء رشوان يطالب الرئيس بمؤتمر اقتصادى مغلق مع متخصصين لحل الأزمة الاقتصادية

>كتب محسن البديوى

طالب الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر اقتصادى مغلق يشارك فيه كل الاقتصاديين المتخصصين الوطنيين لإيجاد حل حقيقى للأزمة الاقتصادية الحالية أو قبول الحل القائم (قرض صندوق النقد الدولى)، ويخرجوا ببيان للشعب يتضمن حلا للأزمة.

 

وقال نقيب الصحفيين السابق، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامجه "على هوى " الذى يذاع على فضائية النهار one، إن الفساد أمر واقع لا يمكن لأحد إنكاره، لكن هناك من يتحدث عن الفساد لغرض ما، أو بهدف إسقاط الرئيس، لافتا إلى أنه يوجد غلاء وارتفاع فى الأسعار، ودرجة من عدم القدرة على إدارة "دولاب" بشكل جيد، مشددا على أن مواجهة الفساد ليست مجرد شعار، ومن يتصدى بقوة لمواجهة الفساد عليه أن يقدم الحل.

 

وأوضح رشوان، أن قرض صندوق النقد الدولى "وصفة" والمواطن هو من يحدد مرارتها، والمتخصصون يحددون صحة هذه الوصفة، لافتا إلى أن قرض الصندوق خضع لمزايدات سياسية، والمنوط بالتحدث عن الأمور الاقتصادية المتخصصون وليس أى شخص آخر، كما أن المواطن هو من يحدد نتائج قرض الصندوق.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة