تجديد حبس شخصين 15 يوما بتهمة السطو المسلح على سيارة الفنان ياسر فرج بالمقطم

جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى واقعة السطو المسلح على سيارة الفنان ياسر فرج بمنطقة المقطم .

قرر علاء عوض مدير نيابة المقطم الجزئية، فى وقت سابق ،حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة السطو المسلح على سيارة الفنان ياسر فرج بمنطقة المقطم، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وضبط وإحضار المتهم الهارب، وعرض الأسلحة المضبوطة على الطب الشرعى لإعداد تقرير فنى.

كانت مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من ياسر فرج "ممثل"، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بقيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكى وبحوزتهم أسلحة نارية بتهديده أثناء قيادته سيارته بدائرة قسم شرطة المقطم والاستيلاء على السيارة وبداخلها متعلقاته الشخصية والفرار هاربين.

أمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث جنائى، وأسفرت جهوده عن العثور على السيارة المستولى عليها بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه "ضاحى. أ. س"، و"عبد العزيز. م. ع"، " محمود. م. ع"، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الأول والثانى وبحوزة الأول (بندقية آلية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب باستخدام السلاح الناري المضبوط وبإرشادهما تم ضبط متعلقات المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق .