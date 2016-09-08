طرح 20 طن سكر في أسواق كفرالشيخ بسعر 4.75 جنيه للكيلو

قال وكيل وزارة تموين كفر الشيخ عماد حبيب أنه تم طرح 20 طنًا من السكر بسعر 4.75 جنيه للكيلو، لتوزيعها على المواطنين بمدن وقرى المحافظة، وذلك بالاتفاق مع شركة الدلتا للسكر بالحامول، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والتموين والغرفة التجارية والوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة.

وأضاف حبيب انه تم تسليم الكميات إلى 10 وحدات محلية على مستوى المحافظة بواقع طنان لكل وحدة محلية، وذلك لتوزيعها على المواطنين بواقع 4 كيلو جرام لكل فرد بجانب طرح كميات إضافية من السكر ليباع بسعر 5 جنيهات للكيلو داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظة وذلك للمساهمة في القضاء على أزمة ارتفاع أسعار السكر من 5 إلى 7 جنيهات.

وأشار حبيب إلى أن المديرية ستقوم بأعمال المتابعة والإشراف على عملية البيع من خلال مفتشي التموين في المكاتب الفرعية على مستوى المحافظة والتأكد من وصول السكر لمستحقيه وعمل بيان بعدد المناطق التي لا تزال في حاجة إلى كميات من السكر لتزويدها بكميات إضافية للعمل على توفير كافة الاحتياجات من هذه السلعة الضرورية.

أ ش أ