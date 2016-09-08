الخارجية الروسية: إعفاء الاتراك من تأشيرات دخول روسيا غير وارد

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أليكسي ميشكوف، اليوم الأربعاء، أن مسألة إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول إلى روسيا غير واردة بعد.

وقال ميشكوف في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية “حتى الآن هذه المسألة غير واردة. والوضع في تركيا لا يزال صعب إلى حد ما، وكما تعرفون استأنف الجانب الروسي رحلات الشارتر إلى هذا البلد. والكثير سيتوقف، طبعًا، على استعداد الأجهزة الخاصة التركية للتعاون مع شركائها الروس”.

يذكر، أن العلاقات بين روسيا وتركيا تأزمت في أعقاب إسقاط سلاح الجو التركي لقاذفة «سو- 24» الروسية فوق الأراضي السورية في نوفمبر 2015.

وبدأت عملية تطبيع العلاقات بين موسكو وأنقرة في الصيف الجاري بعد تنفيذ الجانب التركي للشروط الروسية.

وبدأت روسيا برفع القيود التي فرضتها على التعاون مع تركيا، بما في ذلك قررت استئناف رحلات الشارتر إلى تركيا التي انقطعت لفترة 9 أشهر بسبب الأزمة في العلاقات.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا برفع الحظر عن رحلات الشارتر إلى تركيا يوم 30 أغسطس الماضي. ونفذت أول رحلة منذ الانقطاع يوم 2 سبتمبر