أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الخارجية الروسية: إعفاء الاتراك من تأشيرات دخول روسيا غير وارد

Google+ Print
الخارجية الروسية: إعفاء الاتراك من تأشيرات دخول روسيا غير وارد الخارجية الروسية: إعفاء الاتراك من تأشيرات دخول روسيا غير وارد

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي – أرشيفية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أليكسي ميشكوف، اليوم الأربعاء، أن مسألة إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول إلى روسيا غير واردة بعد.

وقال ميشكوف في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية “حتى الآن هذه المسألة غير واردة. والوضع في تركيا لا يزال صعب إلى حد ما، وكما تعرفون استأنف الجانب الروسي رحلات الشارتر إلى هذا البلد. والكثير سيتوقف، طبعًا، على استعداد الأجهزة الخاصة التركية للتعاون مع شركائها الروس”.

يذكر، أن العلاقات بين روسيا وتركيا تأزمت في أعقاب إسقاط سلاح الجو التركي لقاذفة «سو- 24» الروسية فوق الأراضي السورية في نوفمبر 2015.

وبدأت عملية تطبيع العلاقات بين موسكو وأنقرة في الصيف الجاري بعد تنفيذ الجانب التركي للشروط الروسية.

وبدأت روسيا برفع القيود التي فرضتها على التعاون مع تركيا، بما في ذلك قررت استئناف رحلات الشارتر إلى تركيا التي انقطعت لفترة 9 أشهر بسبب الأزمة في العلاقات.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا برفع الحظر عن رحلات الشارتر إلى تركيا يوم 30 أغسطس الماضي. ونفذت أول رحلة منذ الانقطاع يوم 2 سبتمبر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا