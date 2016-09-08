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الفار يرد عبر في الجول على ' أنا زمالكاوي ' .. وبنيانه الضعيف

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الفار يرد عبر في الجول على ' أنا زمالكاوي ' .. وبنيانه الضعيف الفار يرد عبر في الجول على ' أنا زمالكاوي ' .. وبنيانه الضعيف

"لا أخاف من المنافسة والأهلي والملعب هو الفيصل.. سأعود أفضل من الإعارة"، إسلام الفار لاعب الأهلي الجديد الذي انتقل على سبيل الإعارة لأسوان.

الأهلي ضم جناح نجوم المستقبل بعد فترة اختبار مع الفريق. (طالع التفاصيل)

قبل أن يخرج لإعارة لنادي أسوان (طالع التفاصيل) الذي قال الفار عنه "عماد النحاس المدير الفني يهتم بي منذ فترة، تحدثوا معي أمس الثلاثاء وهم ناس محترمة جدا، أشعر أني سأجد نفسي هناك وسأثبت نفسي لأنطلق مع الأهلي في الموسم التالي".

صفقة الفار تسببت في جدل كبير، خصوصا بعد انتشار له يقول فيه إنه يشجع الزمالك وإنه يريد اللعب للأبيض.

لكن لاعب الأهلي الجديد كان له رد على هذا الأمر "لست زمالكويا، التصريح كان عقب مباراة نجوم المستقبل مع الزمالك في كأس الموسم الماضي، علمت أن الزمالك مهتم بضمي لذا قلت ذلك الكلام عقب اللقاء".

كما هوجم الفار بسبب بنيانه الضعيف بعض الشيء، ولكنه رد أيضا "جسمي ضعف من التفكير والسهر.. الفترة الماضية أهملت في حق نفسي وكنت أفكر كثيرا في قصة الأهلي. لكن الفترة المقبلة سأعمل على الجزء البدني بشكل كبير".

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