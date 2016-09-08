تحليل في الجول – الفراعنة قبل الكونجو.. أزمة الوسط ودور عمر جابر وسباق 100 متر والنجاح الدفاعي

قبل شهر من افتتاح مشوار الفراعنة في تصفيات كأس العالم و4 أشهر قبل كأس الأمم الإفريقية، يسود القلق بسبب مستوى منتخب مصر في وديتي غينيا وجنوب إفريقيا.. كيف يرى خبراء التحليل الأمر؟

FilGoal.com اتجه لطه إسماعيل الذي قال: "لو كانت مباراة الكونجو اليوم كان هيكتور كوبر سيلعب بنفس التشكيل.. لكني أرى بعض المشاكل في التشكيل".

وأضاف "لا يعجبني وجود محمد النني وإبراهيم صلاح في وسط الملعب، في أخر 15 دقيقة والمنتخب مهزوم نمرر من عمر جابر لعلي جبر لأحمد دويدار لعبد الشافي.. التحضير البطيء يجعل الفرق التي تواجهنا تحكم التنظيم الدفاعي".

أزمة وسط الملعب

وأكمل "ثنائي وسط الملعب يمرر بشكل عرضي، كما أن قلبي الدفاع لا يملكا موهبة التمرير الأمامي، ما يكثر التمرير العرضي ما يقلل تأثير المنتخب هجوميا".

وأوضح "على كوبر الآن أن يقيم الطريقة والتشكيل، هل هي الأسلم وهل يخدموا الأداء، في الكونجو سنلعب بنفس الطريقة وسنميل للدفاع. علينا أن نستغل المساحات خلف الفرق التي ستهاجمنا لكن تظل المشكلة في نقل الكرة للأمام".

الحل من وجهة نظر طه إسماعيل هو في عمر جابر حيث يرى "أرى أن ينضم مكان أحد ثنائي وسط الملعب لأنه لديه القدرة على التمرير الأمامي على الانطلاق للأمام".

سباق 100 متر

نبرة فاروق جعفر كانت أقصى من طه إسماعيل بعض الشيء حيث قال لـFilGoal.com "المنتخب خالي من عنصر الإنسجام، لا نملك مهاجمين شرسين".

وشدد جعفر أيضا على المشكلة في ووسط الملعب "النني وإبراهيم صلاح أدائهما متشابه للغاية".

واتجه جعفر لأسلوب هجوم المنتخب حيث قال "طريق لعب كوبر خاطئة، لا يمكننا الاعتماد على الكرة الطويلة لمحمد صلاح فقط، الركض ليس كل شيء ونحن لسنا في سباق 100 متر".

ندافع جيدا ولكن

نظرة حمادة صدقي كانت أكثر تفاؤلا حيث قال "منتخبنا جيد، أمام غينيا لم نكن مقنعين لكن أمام جنوب إفريقيا أهدرنا 4 فرص محققة".

وأكمل في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" على إذاعة "ميجا إف إم" "كوبر أرجنتيني لكنه عمل لوقت طويل في إيطاليا، وهذا ما تأثر به، دفاعيا نحن رائعين لكننا لا نتطور هجوميا".

وحلل "الهدف جنوب إفريقيا جاء من خطأ لعمر جابر في التغطية العكسية، مشاركة أحمد فتحي أو أحمد المحمدي سيكون أفيد لأنهم أفضل دفاعيا".

تهمة اعتماد الفراعنة على الفرديات فقط هجوميا فندها صدقي قائلا "لابد من وجود الفرديات دون شك، لكن ليس لمدة 90 دقيقة".