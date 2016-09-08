أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ترامب: سأطلب خطة لالحاق الهزيمة بـ«داعش» في الشهر الاول من رئاستي

Google+ Print
ترامب: سأطلب خطة لالحاق الهزيمة بـ«داعش» في الشهر الاول من رئاستي ترامب: سأطلب خطة لالحاق الهزيمة بـ«داعش» في الشهر الاول من رئاستي

المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد – أرشيفية

كشف المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن خطته لدعم الجيش الأمريكي في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، متعهدا بزيادة الإنفاق العسكري من خلال خفض النفقات الحكومية البيروقراطية، وإعادة بناء الجيش الأمريكي وزيادة حجم القوات الأمريكية.

ووعد ترامب – في كلمة ألقاها خلال مؤتمر انتخابي عقده في مدينة فلادلفيا – بجعل الجيش الأمريكي قوي لا يستطيع أحد مواجهته على حد قوله، كما دعا إلى تبني استراتيجية جديدة للتصدي لتنظيم داعش، قائلا إنه سيطلب من جنرالات الجيش الأمريكي صياغة خطة في غضون 30 يومًا من انتخابه لتدمير تنظيم داعش.

واستغل المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية كلمته لشن هجوم شرس على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون منتقدا خبرتها في مجال السياسة الخارجية أثناء شغلها حقيبة الخارجية، وقال إن إرث سياسة هيلاري الخارجية هو “الفشل والموت”، مشيرًا إلى الاضطرابات وعدم الاستقرار في ليبيا وسوريا والعراق.

يذكر أن المرشح الجمهوري سعى إلى التركيز على قضايا الأمن القومي الأمريكي خلال اليومين الماضيين وذلك تمهيدا للمنتدى الذي تستضيفه “ان بي سي” حول القضايا الأمنية بمشاركة مرشحي الرئاسة ترامب وهيلاري في نيويورك مساء اليوم.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»