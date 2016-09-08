ترامب: سأطلب خطة لالحاق الهزيمة بـ«داعش» في الشهر الاول من رئاستي

كشف المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن خطته لدعم الجيش الأمريكي في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، متعهدا بزيادة الإنفاق العسكري من خلال خفض النفقات الحكومية البيروقراطية، وإعادة بناء الجيش الأمريكي وزيادة حجم القوات الأمريكية.

ووعد ترامب – في كلمة ألقاها خلال مؤتمر انتخابي عقده في مدينة فلادلفيا – بجعل الجيش الأمريكي قوي لا يستطيع أحد مواجهته على حد قوله، كما دعا إلى تبني استراتيجية جديدة للتصدي لتنظيم داعش، قائلا إنه سيطلب من جنرالات الجيش الأمريكي صياغة خطة في غضون 30 يومًا من انتخابه لتدمير تنظيم داعش.

واستغل المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية كلمته لشن هجوم شرس على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون منتقدا خبرتها في مجال السياسة الخارجية أثناء شغلها حقيبة الخارجية، وقال إن إرث سياسة هيلاري الخارجية هو “الفشل والموت”، مشيرًا إلى الاضطرابات وعدم الاستقرار في ليبيا وسوريا والعراق.

يذكر أن المرشح الجمهوري سعى إلى التركيز على قضايا الأمن القومي الأمريكي خلال اليومين الماضيين وذلك تمهيدا للمنتدى الذي تستضيفه شبكة “ان بي سي” حول القضايا الأمنية بمشاركة مرشحي الرئاسة ترامب وهيلاري في نيويورك مساء اليوم.

أ ش أ