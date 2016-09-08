«ياسمين صبرى» تستعد لتصوير فيلمها الجديد «هبوط اضطرارى»

تستعد الفنانة الصاعدة ياسمين صبري، لبدء تصوير دورها في الفيلم الجديد «هبوط اضطراري» بعد عيد الأضحى مباشرة، وذلك عقب انتهاء مخرج العمل من معاينة أماكن التصوير، والاستقرار على الطاقم الفني للعمل، على أن يتم عرض الفيلم مع بداية العام الجديد.

الفيلم من بطولة “أحمد السقا، أمير كرارة، غادة عادل”، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن آخر أعمال «ياسمين صبرى» كان من خلال عملها بمسلسل «الأسطورة» مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامى، و فى السينما آخر أعمالها فيلم «جحيم فى الهند» الذى حقق نجاح كبير وشهد تألقا متميزًا لها.