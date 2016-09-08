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«أكمل» يحتفل بطرح الألبوم الجديد بمقر شركة «ريلود»

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أكمل خلال الاحتفال بالألبوم الجديد

أكمل خلال الاحتفال بالألبوم الجديد

احتفل المطرب «أكمل» بطرح ألبومه الجديد «سايب علامة» بمقر شركة ريلود، والذي يضم 12 أغنية تعامل فيها مع مجموعة من الشعراء فيما قام الملحن ياسر نور بتلحين جميع أغاني الألبوم، ونفس الحال مع الموزع طارق توكل الذي قام بتوزيع كل الأغاني، والألبوم توزيع شركة ريلود لصاحبهما المنتج محمود فكري.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغانى المختلفة وهى، أغنية  «ولا غلطة» كلمات أحمد علي موسى الذي قدم معه أيضًا 6 أغنيات أخرى وهي «هيموت» و «ابعد عني» و«الاقتراب ممنوع» و«مستغناش عنه» و«برة حياتي» و «لكل جرح دواه»، كما تعاون مع الشاعر جمال الخولي في 5 أغنيات هي «أوصافها» و «بكيتي» و «أيام» و «أناني»، بينما قدم مع الشاعر محمد سلامة أغنية «سايب علامة» التي تحمل عنوان الألبوم.

«أكمل» يحتفل بطرح الألبوم الجديد بمقر شركة «ريلود»

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