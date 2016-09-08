«مشيرة خطاب»: تسييس «اليونسكو» أبعدها عن القضايا الثقافية

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، المرشحة المصرية لرئاسة منظمة اليونسكو، حرص مصر على التواصل المباشر مع الدول أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو لعرض رؤية مصر.

وأضافت «خطاب»، لبرنامج لـ«يحدث في مصر»، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الأربعاء، أنه لابد أن يكون هناك توافق سياسي مع أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو على رؤية مصر.

وأوضحت المرشحة المصرية، أن هناك جانب من التسييس في عمل اليونسكو يحيدها عن التصدي للقضايا الثقافية، مشيرة إلى أن رؤية مصر تساهم في تمكين المنظمة من القيام بدورها والتغلب على العجزا لمالي.