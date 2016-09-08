أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«مشيرة خطاب»: تسييس «اليونسكو» أبعدها عن القضايا الثقافية

Google+ Print
«مشيرة خطاب»: تسييس «اليونسكو» أبعدها عن القضايا الثقافية «مشيرة خطاب»: تسييس «اليونسكو» أبعدها عن القضايا الثقافية

مشيرة خطاب

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، المرشحة المصرية لرئاسة منظمة اليونسكو، حرص على التواصل المباشر مع الدول أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو لعرض رؤية مصر.

وأضافت «خطاب»، لبرنامج لـ«يحدث في مصر»، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الأربعاء، أنه لابد أن يكون هناك توافق سياسي مع أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو على رؤية مصر.

وأوضحت المرشحة المصرية، أن هناك جانب من التسييس في عمل اليونسكو يحيدها عن التصدي للقضايا الثقافية، مشيرة إلى أن رؤية مصر تساهم في تمكين المنظمة من القيام بدورها والتغلب على العجزا لمالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة