بالفيديو.. «يحي العريضى»: 23 مليون سوري يحكمهم الشخصية الأضعف و المدانة تاريخيا

قال الدكتور يحيى العريضي، مستشار الهيئة العليا للمفاوضات السورية، إن الرؤية التي قدمتها المعارضة السورية للانتقال السياسي في سوريا والتي عرضت على مجموعة أصدقاء سوريا في لندن تجيب عن سؤال مهم: وهو من يكون البديل لبشار الأسد ومن سيحكم سوريا خلفا له.

وأضاف العريضي، خلال لقائه ببرنامج «وراء الحدث» الذي يذاع على فضائية الغد الاخبارية، اليوم الأربعاء، أن هذا السؤال كان دوما ما تطرحه الدول الغربية وكأن من خلق بشار الأسد لم يخلق له بديلا، وخلقه ليظل يحكم سوريا إلى الأبد، موضحا أن رؤية المعارضة السورية تأتي على 3 مراحل منطقية ومتوازنة وموضوعية ولاقت استقبالا من قبل أصدقاء سوريا والأمريكيين متحمسون للموضوع، وإذا كان الروس بحالة انسجام مع ما يطرحون وما يصرحون به والواقع الموجود فأمامهم خطة متوازنة جدا وهي بريق أمل للحل في سوريا.

وأوضح، أن هناك 23 مليون سوري يحكمهم الشخصية الأضعف والمدانة تاريخيا وغير قابلة للإصلاح وأي إنسان فيهم يستطيع أن يقود البلاد، ولكن المطلوب هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات على الصعيد القانوني والسياسي وهي خطة قابلة للتطبيق أن توفر لها من لديهم النية للإصلاح.