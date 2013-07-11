"أصالة" باكية: من المؤسف إبعاد السوريين عن مصر.. وأبارك للمصريين على حريتهم

كتب : سهيلة حامد منذ 36 دقيقة

بنبرة حزن تحدثت الفنانة، أصالة خلال لقائها ببرنامج "أنا والعسل" في ضيافة الإعلامي "نيشان" على قناة "الحياة 2"، وقالت كنت من المؤيدين أن يحصل الثوار المثقفون السوريون على حقوقهم وتحقق مطالبهم، وقلت لهم في رابع يوم للثورة "أنا معكم ومع الحرية"، وأضافت "عمري ما كان لي رأي سياسي، النظام عالجني ومشكورين، أنا أيضًا أعطيت النظام وغنيت بلا مقابل، أنا أكثر واحدة وفية بوالدها، هل من المعقول أن أكون غير وفية لوطنها".

أما بخصوص مرضها بشلل الأطفال، وقفت الفنانة أصالة وسارت على المسرح لتثبت للجميع أنها بصحة جيدة، وأضافت مخاطبة النظام ومن يهاجمها: "احترموا على الأقل كرامتي التي حافظت لكم عليها، لم أرتد في يوم ملابس أخجل منها ولم أقم بحفلات خاصة".

وأضافت باكية، من المؤسف أن في مصر، يبعدوا السوريين، وتابعت لكن أقول للمصريين مبروك عليهم الحرية والإصرار".