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مصطفى الفقي: المرشح القطري لـ«اليونسكو» ممتاز

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مصطفى الفقي: المرشح القطري لـ«اليونسكو» ممتاز مصطفى الفقي: المرشح القطري لـ«اليونسكو» ممتاز

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن التراث المصري لا يمكن تجاهله في المنافسة على رئاسة منظمة اليونسكو، التي ترشحت لها السفيرة مشيرة خطاب، مؤكدا أن فرصها بالنجاح لا تزال قائمة.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج « يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أنه من الصعب التوافق على مرشح عربي لرئاسة منظمة اليونسكو، خاصة أن الملا يلعب دور كبير في الفوز بها.

وأشار إلى أن المرشح القطري لرئاسة اليونسكو مرشح ممتاز، وله نشاط كبير جدا، ما يؤهله أيضا للفوز بها.

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