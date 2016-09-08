ضبط 19 ألف إسطوانة بوتاجاز و2000 لتر بنزين وسولار قبل بيعهم بالسوق السوداء

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، الأربعاء، العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، وذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق؛ لمحاربة الغلاء والاحتكار، وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق؛ وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتمكنت شرطة التموين – خلال 24 ساعة – من ضبط 47 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 18 ألفا و995 إسطوانة, وألفين لتر بنزين وسولار, و53 قضية مخالفات مخابز بمضبوطات بلغت طنين و10 قضايا في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة وضبط 53 قضية في مجال الغش التجاري.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 20 قضية في اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات 16 طنا، و17 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي المقرر، و5 قضايا أعلاف بمضبوطات بلغت 8 أطنان.

وقامت الأجهزة الأمنية، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أ ش أ