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مدير صندوق مكافحة الإدمان لـ«دائرة الضوء»: النواب سيصدر تشريع لمنع ظهور المخدرات بالدراما

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مدير صندوق مكافحة الإدمان لـ«دائرة الضوء»: النواب سيصدر تشريع لمنع ظهور المخدرات بالدراما مدير صندوق مكافحة الإدمان لـ«دائرة الضوء»: النواب سيصدر تشريع لمنع ظهور المخدرات بالدراما

عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان

كتبت- إنجي لطفي
> كشف عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان التابع لمجلس الوزراء، أن دراما رمضان قدمت 63 ساعة كاملة تحرض فيها على الإدمان.

وطالب عثمان، فى حواره مع برنامج فى دائرة الضوء الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم حجازى على النهار اليوم، ويرأس تحريره رشدى الدقن، بتشريع جديد وعقوبات رادعة لمنع تناول قضايا المخدرات والإدمان بصورة تحرض على تجربتها فى المسلسلات.

ولفت عثمان، إلى أن الصندوق أعد حزمة من التشريعات سيتم تقديمها لمجلس النواب فى المرحلة المقبلة للحد من هذه الظاهرة.

وشدد عثمان، على أن 14 %، من السائقين فى يتناولون المخدرات.

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