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ضبط 25 سيارة مسروقة خلال حملة مرورية مكبرة بالبحيرة

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ضبط 25 سيارة مسروقة خلال حملة مرورية مكبرة بالبحيرة ضبط 25 سيارة مسروقة خلال حملة مرورية مكبرة بالبحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل

أكد العقيد السيد الصيرفى، مفتش مباحث إدارة المرور بمنطقة دمنهور بالبحيرة، أن الحملة المرورية المكبرة التى قادها اللواء عادل زكى مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، خلال هذا الأسبوع أسفرت عن ضبط 25 سيارة مبلغ بسرقتها.

 

وأوضح الصيرفى، أن هذه الجهود من خلال الحملة المكبرة، التى قادها العقيد السيد الصيرفى مفتش مباحث الإدارة بمنطقة دمنهور، والعميد محمد النجار مفتش طريق دمنهور، بإشراف اللواء عاطف الشاعر مدير مباحث الإدارة العامة للمرور، والعميد عبد الحكيم الشوادفى رئيس مباحث الإدارة، وجارى تحرير محاضر بالوقائع.

 


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