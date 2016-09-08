بيل: تركيزنا منصب على الدوري ولا أهتم بلقب الهداف التاريخي لويلز

(إفي): شدد الجناح الويلزي الدولي لريال مدريد، جاريث بيل، على رسالة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، حيث أقر بأنهم يريدون الفوز بجميع الألقاب هذا الموسم، ولكنه أكد في ذات الوقت بأن "تركيزهم منصب على الليجا" لأنهم لم يفوزوا بها "منذ وقت طويل".

وقال بيل خلال مشاركته في حملة دعائية لشركة الملابس الرياضية (أديداس) "دائما ما نحلم بتحقيق أكبر الألقاب داخل ريال مدريد وعندما نركز على بطولة، فإننا نريد الفوز بها، سواء كانت الليجا أو التشامبيونز ليج أو كأس الملك. نريد الفوز بجميع الألقاب. سنحاول تحقيق هذا الأمر بأفضل طريقة ممكنة".

وتابع "من المهم أن نفوز بالليجا لأننا لم نفز بها منذ وقت طويل مثلما قال زيدان، وتركيزنا منصب على هذا الأمر، إلا أننا سنحاول أيضا الفوز بكل شيء".

وحول المباراة القادمة في الليجا يوم السبت أمام أوساسونا والتي تأتي بعد فترة التوقف الدولية، قال "أشعر بحماس كبير بعودة الليجا وبمباراة أوساسونا. نعرف أنها ستكون مواجهة صعبة ولكن جميع اللاعبين تقريبا متواجدين وهذا أمر هام للغاية".

كما تطرق اللاعب للعروض القوية التي قدمها مع منتخب بلاده في الفترة الحالية وكتابة التاريخ بالتأهل لنصف نهائي بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا للمرة الأولى، والثنائية التي أحرزها أول أمس في مستهل تصفيات القارة المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، لتجعله على بعد أربعة أهداف من لقب الهداف التاريخي لبلاده.

وأوضح "ما حدث في اليورو كان أمرا مذهلا، هو أحد أهم الذكريات في مسيرتي ولا يمكن نسيانه. صنعنا التاريخ لويلز والآن نطمح في تحقيق المزيد والتقدم في تصنيف الفيفا، فضلا عن التأهل لكأس العالم".

وأضاف "لقد ذكروا لي أنني أصبحت على بعد خطوات قليلة من رقم الهداف التاريخي لويلز بعد مباراة مولدوفا، ولكن الأهم بالنسبة لي هو الأداء الجماعي للفريق ومواصلة التقدم للأمام. إذا ما سارت الأمور على هذا النحو، فالأهداف ستأتي لا محالة ويكنني تخطي هذا الرقم".

يذكر أن المهاجم السابق للمنتخب الويلزي، إيان راش، يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لـ"التنانين" برصيد 28 هدفا، وبفارق 4 أهداف فقط أمام بيل.