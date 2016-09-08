شرطة مانشستر تعزز من إجراءاتها الأمنية استعدادا لمباراة الدربي

(إفي): أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء أن شرطة مدينة مانشستر الإنجليزية استعدت بشكل خاص لتأمين مباراة دربي المدينة بين اليونايتد والسيتي يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميير ليج".

ووفقا لما نشرته جريدة "دايلي ميل" البريطانية اليومية فإن القوات النظامية ستنشر نحو 400 شرطي في المناطق الترفيهية وحانات المدينة وفي محيط ملعب "أولد ترافورد" الذي سيستضيف اللقاء، وذلك على الرغم من عدم توقع حدوث أي مشاحنات أو أحداث شغب.

وأشار كبير مفتشي شرطة مانشستر، دين هاورد، "هذه هي المباراة الأهم في الموسم، دون شك، جميع الأعين ستكون موجهة صوب مدينة مانشستر".

وشدد "لدينا خبرة كبيرة في كيفية الاستعداد لمباريات مثل هذه وسنعمل يدا بيد مع أعضاء الأمن وروابط مشجعي الفريقين. نتمنى أن نستمتع جميعا باللقاء في جو تنافسي وآمن، لكي تتاح الفرصة للمدينة لإظهار فنونها الكروية".

يذكر أن تذاكر المباراة، الأولى بين البرتغالي جوزيه مورينيو (المدير الفني لمانشستر يونايتد)، والإسباني بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، نفذت منذ عدة أسابيع.

ومن المنتظر أن تمتلئ جنبات "مسرح الأحلام أولد ترافورد" عن آخرها بنحو 75 ألف متفرج بالإضافة إلى اللذين سيتابعون اللقاء في محيط الاستاد.

ويخوض الفريقان اللقاء بعدما حققا العلامة الكاملة (9 نقاط) بعد الفوز في الثلاث مواجهات الأولى من عمر المسابقة.