صراع الصفقات – تشيلسي ينافس يونايتد على جريزمان

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي ضمن الأندية التي ترغب في التعاقد مع أنطوان جريزمان نجم أتليتكو مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن تشيلسي يسعى للتعاقد مع النجم الفرنسي بداية الموسم المقبل لتعديم صفوفه.

وأَضافت أن تشيلسي دخل في منافسة قوية مع مانشستر يونايتد الذي يحاول التعاقد مع النجم الفرنسي.

وأكد جريزمان قبل أيام أنه لن يفكر في الرحيل عن فريقه سوى في حالة رحيل دييجو سيميوني الندير الفني لأتليتكو مدريد.

جريزمان البالغ من العمر 25 عاما لديه شرط جزائي في تعاقده مع أتليتكو يبلغ 84 مليون يورو.

ونشرت الصحافة الإنجليزية منذ أيام أن جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع جريزمان في الصيف المقبل.