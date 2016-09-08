نشرة ONA| تأجيل انطلاقة «DMC» الرياضية.. «ONTV» تتعاقد مع رجاء الجداوي.. منى سلمان تقدم «451 فهرنهيت»

إعداد- إنجي لطفي:

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

قال يحيى سامح، العضو المنتدب لشركة بروموميديا، إنَّه تم التعاقد مع الفنانة رجاء الجداوي والدكتور سعد الدين الهلالي للمشاركة في تقديم فقرات في برنامج الإعلامي عمرو أديب، كما أنه جاري التفاوض مع الإعلامية رانيا بدوي.. للمزيد

دخلت ثلاثة أفلام وثائقية من إنتاج قناة «ONTV» مهرجاني السينما الإفريقية و«باراديسو».. للمزيد

أعلنت شركة بروموميديا للإعلان والإنتاج، أنها الوحيدة صاحبة الحقوق الحصرية للاستغلال التجاري لمباريات الدوري المصري لموسم 2016-2017، وذلك بما وقعته من اتفاقات قانونية وقدمته من التزامات واستثمارات.. للمزيد

انتهت الإعلامية منى سلمان، من تصوير الـ«برومو» الخاص ببرنامجها الجديد، على قناة العاصمة، كما انتهت من جلسة التصوير الخاصة بالحملة الدعائية التي ستقوم بها شبكة العاصمة، من خلال إعلانات الطرق ووسائل الإعلام.. للمزيد

استقرت إدراة قناة العاصمة، على اسم «أوراق الأسبوع»، للبرنامج الجديد الذي تقدمه الإعلامية عُلا شوشة، والمقرر إذاعته على قناة “العاصمة 2″، التي ستنطلق في 24 سبتمبر المقبل.. للمزيد

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الاتحاد قرر بشكل مبدئي الموافقة على إجراء مزايدات بمظاريف مغلقة، للمتقدمين بعروض للحصول على حق عرض دوري «ممتاز ب» ، مؤكدًا في نفس الوقت على عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا، يوم 19 من الشهر الجاري، لتأكيد الأمر رسميًا.. للمزيد