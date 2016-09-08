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نشرة ONA| تأجيل انطلاقة «DMC» الرياضية.. «ONTV» تتعاقد مع رجاء الجداوي.. منى سلمان تقدم «451 فهرنهيت»

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نشرة ONA

نشرة ONA

إعداد- إنجي لطفي:

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

قال يحيى سامح، العضو المنتدب لشركة بروموميديا، إنَّه تم التعاقد مع الفنانة رجاء الجداوي والدكتور سعد الدين الهلالي للمشاركة في تقديم فقرات في برنامج الإعلامي عمرو أديب، كما أنه جاري التفاوض مع الإعلامية رانيا بدوي.. للمزيد

عمرو أديب ورجاء الجداوي وسعد الدين الهلالي

عمرو أديب ورجاء الجداوي وسعد الدين الهلالي

دخلت ثلاثة أفلام وثائقية من إنتاج قناة «ONTV» مهرجاني السينما الإفريقية و«باراديسو».. للمزيد

ONTV

ONTV

أعلنت شركة بروموميديا للإعلان والإنتاج، أنها الوحيدة صاحبة الحقوق الحصرية للاستغلال التجاري لمباريات الدوري المصري لموسم 2016-2017، وذلك بما وقعته من اتفاقات قانونية وقدمته من التزامات واستثمارات.. للمزيد

شركة بروموميديا

شركة بروموميديا

انتهت الإعلامية منى سلمان، من تصوير الـ«برومو» الخاص ببرنامجها الجديد، على قناة العاصمة، كما انتهت من جلسة التصوير الخاصة بالحملة الدعائية التي ستقوم بها العاصمة، من خلال إعلانات الطرق ووسائل الإعلام.. للمزيد

الإعلامية منى سلمان

الإعلامية منى سلمان

استقرت إدراة قناة العاصمة، على اسم «أوراق الأسبوع»، للبرنامج الجديد الذي تقدمه الإعلامية عُلا شوشة، والمقرر إذاعته على قناة “العاصمة 2″، التي ستنطلق في 24 سبتمبر المقبل.. للمزيد

الإعلامية عُلا شوشة – أرشيفية

الإعلامية عُلا شوشة – أرشيفية

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الاتحاد قرر بشكل مبدئي الموافقة على إجراء مزايدات بمظاريف مغلقة، للمتقدمين بعروض للحصول على حق عرض دوري «ممتاز ب» ، مؤكدًا في نفس الوقت على عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا، يوم 19 من الشهر الجاري، لتأكيد الأمر رسميًا.. للمزيد

اتحاد الكرة المصرية

اتحاد الكرة المصرية

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أونا

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