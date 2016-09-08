أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طبيب منتخب مصر لـ في الجول: عمر جابر وتريزيجيه لا يعانيان من أي إصابات

Google+ Print
طبيب منتخب مصر لـ في الجول: عمر جابر وتريزيجيه لا يعانيان من أي إصابات طبيب منتخب مصر لـ في الجول: عمر جابر وتريزيجيه لا يعانيان من أي إصابات

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب أن الثنائي عمر جابر ومحمود حسن "تريزيجيه" لا يعانيان من أي إصابات الآن، وذلك بعد خروجهما من لقاء جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء.

وخسر منتخب مصر من جنوب إفريقيا بهدف في لقاء ودي جمعهما بجوهانسبرج يوم الثلاثاء، إذ يستعد الفريق لملاقاة الكونجو في انطلاق تصفيات كأس العالم 2018 الشهر المقبل في برزافيل.

وقال أبو العلا في تصريحات لـFilGoal.com من جنوب إفريقيا: "عمر جابر وتريزيجيه تدربا بشكل طبيعي صباح الأربعاء مع باقي اللاعبين".

ظهير بازل وجناح أندرلخت المنتقل إلى موسكرون تم استبدالهما بعد شعورهما بتقلصات في عضلة السمانة في الشوط الثاني من لقاء جنوب إفريقيا.

وأضاف "في صباح اليوم التالي للمباراة لم يشكو أي لاعب من أي إصابة، الجميع بخير".

ومن المنتظر أن يعود الثنائي مع باقي المحترفين إلى أنديتهم الأوروبية من جنوب إفريقيا مباشرة.

بينما تعود بعثة منتخب مصر إلى القاهرة فجر الخميس بعد أن تحركت الطائرة من جنوب إفريقيا قبل دقائق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة