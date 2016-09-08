طبيب منتخب مصر لـ في الجول: عمر جابر وتريزيجيه لا يعانيان من أي إصابات

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن الثنائي عمر جابر ومحمود حسن "تريزيجيه" لا يعانيان من أي إصابات الآن، وذلك بعد خروجهما من لقاء جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء.

وخسر منتخب مصر من جنوب إفريقيا بهدف في لقاء ودي جمعهما بجوهانسبرج يوم الثلاثاء، إذ يستعد الفريق لملاقاة الكونجو في انطلاق تصفيات كأس العالم 2018 الشهر المقبل في برزافيل.

وقال أبو العلا في تصريحات لـFilGoal.com من جنوب إفريقيا: "عمر جابر وتريزيجيه تدربا بشكل طبيعي صباح الأربعاء مع باقي اللاعبين".

ظهير بازل وجناح أندرلخت المنتقل إلى موسكرون تم استبدالهما بعد شعورهما بتقلصات في عضلة السمانة في الشوط الثاني من لقاء جنوب إفريقيا.

وأضاف "في صباح اليوم التالي للمباراة لم يشكو أي لاعب من أي إصابة، الجميع بخير".

ومن المنتظر أن يعود الثنائي مع باقي المحترفين إلى أنديتهم الأوروبية من جنوب إفريقيا مباشرة.

بينما تعود بعثة منتخب مصر إلى القاهرة فجر الخميس بعد أن تحركت الطائرة من جنوب إفريقيا قبل دقائق.