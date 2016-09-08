الإسماعيلي لـ في الجول: سنقيد عموري ببطاقة مؤقتة حتى حل مشكلته مع خيطان

أكد فتحي بلبل المدير التنفيذي للإسماعيلي أن ناديه سيقوم يوم الخميس بقيد عمرو عبد الفتاح "عموري" في قائمة الفريق ببطاقة مؤقتة.

وكان الإسماعيلي قد ضم عموري قادما من خيطان الكويتي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وتحدث المدير التنفيذي للدراويش لـFilGoal.com قائلا:"سنقود بقيد عموري في قائمة الفريق يوم الخميس".

وأردف"سيتم استخراج بطاقة لعب مؤقتة له لحين الانتهاء من مشكلته مع ناديه السابق خيطان الكويتي".

وأكمل"اللاعب وافق على تخفيض قيمة عقده مثل بعض اللاعبين في الإسماعيلي لتوفير نفقات الفريق خلال الفترة المقبلة".

ويستعد الإسماعيلي حاليا لمواجهة الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري يوم 17 سبتمبر الحالي.