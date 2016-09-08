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البدري يكشف عن شيئين استفادهما من ودية الشمس

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البدري يكشف عن شيئين استفادهما من ودية الشمس البدري يكشف عن شيئين استفادهما من ودية الشمس

يرى حسام البدري المدير الفني للأهلي أنه حقق استفادتين من المباراة الودية التي أقيمت يوم الأربعاء أمام الشمس وانتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد.

وتحدث البدري للموقع الرسمي لناديه قائلا:"ركزت خلاله في المباراة هو تحركات اللاعبين داخل الملعب".

وأكمل"ثانيا مدى استيعابهم للخطط والنواحي التكتيكية أكثر من اهتمامي بنتيجة اللقاء في نهايته".

وأتم المدير الفني للأهلي تصريحاته"المباريات الودية تكون خير إعداد للفريق بدنيا وفينا وسنكون جاهزين للدوري عقب مواجهة الشرقية الودية يوم السبت المقبل".

ويستعد الأهلي لملاقاة الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري في السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري.

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