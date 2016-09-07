شريف منير يقتحم الإعلام ببرنامج «تياترو قصر النيل»

تعاقد الفنان شريف منير مع شرك “ليو ميديا” لتقديم برنامج “تياترو قصر النيل”، وهو برنامج ترفيهي مسائي سيتم تقديمه ​تليفزيونيًا ​من داخل مسرح قصر النيل بوسط البلد، حيث تجري الاستعدادات حاليًا لإنتاج البرنامج الذي يتميز بضخامة إنتاجه، وهي تجربة جديدة للفنان شريف منير الذي يخوض تجربته الإعلامية الأولى، خاصة أن البرنامج سيتم تقديمه بشكل مبتكر وجديد.

وصرح شريف الشناوى رئيس مجلس إدارة “ليوميديا”، فى بيان أصدرته الشركة، أن اليرنامج يقدم سهرة إبداعية متنوعة للجمهور من خلال عدة فقرات فنية يتم أختيارها بعناية، وأضاف أنه إلى جانب ذلك سيتضمن البرنامج أيضًا عدة فقرات من كل دول العالم، حيث يستضيف في كل حلقة ضيوف من المشاهير والشخصيات العامة في مجالات مختلفة، إلى جانب مشاركتهم في الفقرات التى سيتم عرضها علي المسرح ليشاهد الجمهور وفي المنازل عرضًا فنيًا ممتعًا، يتخلله عدة لقاءات مع الضيوف الذين سيم اختيارهم من المشاهير والشخصيات العامة.

وأشار شريف الشناوى إلى أن اليرنامج يعيد الى الأذهان فكرة “التياترو”، الذي يتضمن مجموعة من الفقرات المتنوعة، والتي تصلح كسهرة ممتعة للمشاهدين وللجمهور على حد سواء.

يذكر أن “ليوميديا”، هى الشركة المنتجة لبرنامج “صاحبة السعادة”، للإعلامية الكبيرة إسعاد يونس و”بيت العيلة” للإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم.