حوار – المحمدي يتحدث عن هدفه مع هال وحلم ليستر ومثله الأعلي

"الكل لم يتوقع منا أي شيء قبل بداية الموسم ولكن سعيد بالرد على الجميع" هكذا تحدث أحمد المحمدي لاعب هال سيتي عن مشوار فريقه في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وبدأ هال سيتي الموسم بشكل قوي بعدما تغلب على ليستر سيتي حامل اللقب قبل الفوز على سوانزي سيتي وإكستر في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وقبل مواجهة مانشستر يونايتد والتي سقط فيها هال بهدف دون رد أجرى الموقع الرسمي للنمور حوارا مع المحمدي تحدث فيه عن هدفه مع الفريق خلال الموسم الجاري ومثله الأعلى في كرة القدم وبثه لاحقا.

ويستعرض FilGoal.com حوار المحمدي مع هال سيتي.

وبدأ لاعب النمور حديثه قائلا:"الكل لم يتوقع منا أي شيء قبل بداية الموسم ولكن حققنا نتائج جيدة في الجولة التحضيرية".

وأردف"البعض يرى إننا لم نلعب بشكل جيد خلال تلك المباريات ولكنني أرى إننا لعبنا بشكل جيد سويا".

وواصل لاعب إنبي السابق"ولكن ضد ليستر أظهرنا روح الفريق وكم كنا قريبين من بعض وتلك الروح أعطتنا الانتصار أمام حامل لقب المسابقة".

وتابع"أمام سوانزي قالوا أيضا إننا سنخسر ولكن مرة أخرى أثبتنا قدراتنا على الفوز وهو نفس ما حدث ضد إكستر في مسابقة الكأس".

وعن رحيل ستيف بروس وقدوم مايك فيلان لتدريب الفريق علق"كلاعب محترف لا أشغل بالي بتلك الأمور وأركز فقط في التدريبات والمباريات".

وأكمل"بذلنا جهدا كبيرا للصعود للبريميرليج ولا نريد التفريط في تلك الفرصة بسهولة نريد البقاء في البطولة".

وواصل"مايك فيلان ليس جديدا علينا هو يعمل هنا منذ عامين ويعرف كل شيء عن الفريق وكلنا معجبون به ونتمنى بقائه معنا لفترة طويلة".

وأردف"لقد قام بعدة تبديلات على الخطة وأعادني لمركز الظهير الأيمن ذو النزعة الدفاعية بشكل أكبر ولكنني أشعر بالاستمتاع حاليا".

وبسؤاله عن ما هو شعوره باللعب في البريميرليج أجاب"مثير للغاية، فهو أقوى دوري في العالم".

وتابع"مسابقة صعبة للغاية ولكننا نريد الاستمتاع بها وتحقيق نتائج جيدة".

وعن كيف رأى تحقيق ليستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي علق"لقد أظهروا أنه لا يوجد شيء مستحيل وأن أي شيء من الممكن حدوثه".

وأردف"تضامنوا معا طوال الموسم وتمسكوا بخطتهم ولم يهزموا سوى في عدد قليل من المباريات وكانوا فريقا جيدا للغاية".

وبسؤاله عن مثله الأعلى في البريميرليج أجاب"بشكل عام كريستيانو رونالدو هو اللاعب الذي أنظر إليه دائما منذ كان في سبورتنج لشبونة مرورا بانتقاله لمانشستر يونايتد".

وأكمل"هو رياضي ولاعب عظيم وأفضل لاعب في العالم وواجه العديد من الصعوبات في صغره وعانى من فقدان والده ولكنه عمل بقوة ليصبح اللاعب الذي هو عليه حاليا".

وعن ما هي المهنة التي كان سيحب العمل بها لو لم يكن لاعب كرة قدم أجاب"سأكون رياضيا أيضا ولكن كنت سألعب التنس فأنا أحب تلك الرياضة للغاية".