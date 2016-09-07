تقرير في الجول - بعد التوقف الدولي.. ماذا ينتظر المحترفون المصريون في الملاعب الأوروبية

أسبوع حافل ينتظر المحترفون المصريون في الملاعب الأروبية بعد فترة توقف الدوريات الأوروبية من أجل المباريات الدولية.

وظهر بعض المحترفون المصريون مع المنتخب في مباراتي غينيا وجنوب إفريقيا الوديتين خلال فترة التوقف.

ويستعرض معكم FilGoal.com المواجهات التي تنتظر المحترفون المصريون الأسبوع المقبل في الملاعب الأوروبية.

رمضان صبحي

ينتظر رمضان صبحي مع فريقه ستوك سيتي مواجهة قوية أمام توتنام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

ستوك يستضيف المباراة على ملعبه ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية مستغلا فترة التوقف الدولي بعدما بدأ الموسم بنتائج مخيبة وحصل على نقطة واحدة من 3 مباريات يحتل بها المركز الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي.

أما عن حظوظ رمضان صبحي في المشاركة خلال هذه المباراة تتوقف على مارك هيوز المدير الفني للفريق الذي دائما ما يعتمد على اللاعبين أصحاب الخبرات ويدفع به كبديل في بعض أجزاء المباريات.

رمضان ظهر مع ستوك 3 مرات حتى الآن مرتين في الدوري أمام مانشستر سيتي وإيفرتون ومرة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، وكان يشارك لعدة دقائق فقط.

وخلال فترة التوقف الدولي السابقة شارك رمضان مع منتخب مصر كبديل في مباراتي غينيا وجنوب إفريقيا الوديتين.

محمد النني

لاعب وسط أرسنال يستعد لمواجهة ساوثامبتون على ملعب الإمارات معقل المدفعجية في الجولة ذاتها من الدوري الإنجليزي.

النني بعدما بدأ الموسم بشكل أساسي مع أرسنال في مباراة ليفربول، لم يشارك أمام ليستر سيتي ودخل في لقاء واتفورد السابق لعدة دقائق ظهر خلالهم بمستوى جيد.

ويعتمد أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال حاليا على ثنائي الوسط جرانيت جاكا وسانتي كازورلا وهذا يجعل مشاركة النني بشكل أساسي صعبة.

ويحتل أرسنال حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وشارك النني مع منتخب مصر في مباراتي غينيا وجنوب إفريقيا بشكل أساسي وقدم مستوى جيد.

أحمد المحمدي

وفي نفس الجولة يخوض أقدم المصريين في الدوري الإنجليزي حاليا أحمد المحمدي ظهير أيمن هال سيتي مباراة أمام بيرنلي.

المحمدي يعد واحدا من أهم لاعبي هال سيتي وشارك في جميع دقائق الدوري الإنجليزي حتى الآن أمام ليستر سيتي وسوانزي سيتي ومانشستر يونايتد.

ويقدم المحمدي أداء مميز مع هال سيتي الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري رغم أنه من الصاعدين حديثا للمسابقة.

وخلال فترة التوقف الدولية شارك المحمدي مع منتخب مصر في بعض الدقائق أمام غينيا، بينما لم يشارك في مباراة جنوب إفريقيا.

محمد صلاح

في الدوري الإيطالي يستعد محمد صلاح نجم فريق روما لمواجهة سامبدوريا في الجولة الثالثة من المسابقة يوم الأحد.

صلاح شارك مع روما في الجولتين السابقتين واستطاع تسجيل هدفا، ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

أما مع منتخب مصر غاب صلاح عن مباراة غينيا وشارك أمام جنوب إفريقيا وقدم مستوى جيد.

أحمد حسن كوكا

مهاجم فريق سبورتنج براجا البرتغالي يستعد لمواجهة بوافيشتا في الجولة الرابعة من الدوري يوم الأحد.

كوكا المهاجم الأساسي لفريقه ويقدم مستوى جيد منذ انطلاق الدوري، وشارك كوكا مع منتخب مصر في مباراة جنوب إفريقيا السابقة.

محمود حسن تريزيجيه

في الدوري البلجيكي يظهر محمود حسن "تريزيجيه" لأول مرة مع فريقه الجديد موسكرون الذي انضم له مؤخرا على سبيل الإعارة من أندرلخت. (طالع تصريحات تريزيجيه)

تريزيجيه لم يستطع حجز مكانا أساسيا مع أندرلخت ورحل إلى موسكرون للحصول على فرصة للمشاركة.

ويواجه موسكرون فريق فاريجيم في الجولة السادسة من الدوري البلجيكي يوم السبت المقبل.

عمر جابر

في الجولة السابعة من الدوري السويسري يلعب بازل الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر جابر أمام جراسهوبرز.

عمر جابر انضم لصفوف بازل بداية الموسم الحالي وظهر عدة مرات مع فريقه في الدوري السويسري، وشارك في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

وشارك عمر جابر في مباراة جنوب إفريقيا السابقة التي خسرها منتخب مصر بهدف.

سام مرسي

في دور الدرجة الثانية الإنجليزي يواجه ويجان الذي يضم بين صفوفه سام مرسي فريق شيفيلد وينزداي السبت في الجولة السادسة من المسابقة.

سام مرسي غاب عن مباريات فريقه الأخيرة قبل انضمامه لمنتخب مصر في المعسكر الأخير.

وشارك سام مرسي في الشوط الثاني من مباراة غينيا الودية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وغاب عن مواجهة جنوب إفريقيا.

طاهر محمد طاهر

اللاعب الشاب المصري المنضم مؤخرا لصفوف فريق لاهوفر الفرنسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

ويستعد طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون السابق للظهور الأول مع فريقه الجديد في دوري الدرجة الثانية الفرنسي الذي يوجه فالنسيان في الجولة السادسة من الدوري يوم السبت.

ويحتل لاهوفر المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

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آدم العبد

المدافع المصري الإنجليزي لاعب فريق شروزبري الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي يستعد لمواجهة فريق بوري في الجولة السابعة من المسابقة يوم السبت.

العبد واحدا من اللاعبين الأساسيين في فريقه الذي يحتل المركز السادس عشر في ترتيب دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي.