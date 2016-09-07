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دراسة: اضطراب ضربات القلب يشير إلى مجموعة من الأمراض

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دراسة: اضطراب ضربات القلب يشير إلى مجموعة من الأمراض دراسة: اضطراب ضربات القلب يشير إلى مجموعة من الأمراض

>كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أن الرجفان الأذينى، الذى يعتبر النوع الشائع من اضطراب ضربات القلب، يرتبط مع مجموعة واسعة من الأمراض أكثر مما كان يعتقد سابقاً.

واستعرض الباحثون من جامعة أكسفورد فى إنجلترا وفى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 104 دراسات شملت أكثر من 9 ملايين شخص، بما فى ذلك ما يقرب من 590 ألف شخص مع الرجفان الأذينى. 

وخلصوا إلى أن اضطراب ضربات القلب ارتبط أيضا مع أمراض القلب، وفشل القلب، وأمراض الكلى، والموت القلبى المفاجئ.

الرجفان الأذينى هو الارتجاف أو عدم انتظام ضربات القلب الذى يمكن أن يسبب الجلطات الدموية والسكتة الدماغية وقصور القلب وغيرها من المضاعفات المرتبطة بالقلب، وتقدر جمعية القلب الأمريكية أن 2.7 مليون أميركى على الأقل يعيشون مع هذا المرض.

وقال معدو الدراسة إن خطر الإصابة بقصور القلب ارتفع خمسة أضعاف للأشخاص الذين يعانون الرجفان الأذينى، الذى يرتبط أيضاً مع زياد خطر الموت المرتبط بالقلب بمعدل 3 أضعاف، وزيادة خطر الإصابة بالجلطة الدماغية بمعدل الضعف.

ووفقاً للدراسة التى نشرت فى عدد سبتمبر في مجلة "BMJ"، قال معد الدراسة إن الرجفان الأذينى مرتبط بالفعل بزيادة خطر الموت.


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