ضبط 3 عمال سرقوا مليون جنيه رواتب زملائهم بشركة ملابس بالإسكندرية

تمكنت مصلحة أمن الموانىء بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عمال فى شركة ملابس، سرقوا مليون جنيه من الشركة رواتب العمال، وحاولوا الهروب بها عبر المنطقة الحرة بالإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغاً من "هانى.م" مدير شركة للملابس الجاهزة بالاسكندرية، أفاد سرقة مليون جنيه من رواتب العمال، كانت بمكتب رئيس مجلس ادارة الشركة وهى سيدة تايوانية.

وكشفت التحريات، أن 3 عمال سرقوا المبلغ من الشركة، وحاولوا الهروب به عبر المنطقة الحرة، فتم ضبطهم وإعادة المسروقات، وأحالهم اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لمصلحة أمن الموانىء للنيابة لمباشرة التحقيق معهم.